Türkiye’de bugün tarımsal alanda yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeler ile birlikte çiftçilere yapılacak desteklerle ilgili değişime gidilirken pek çok alandaki destekler arttırıldı. Eski dönemde mazot ve gübre desteği ayrı kalemler olarak hesaplanırken yeni sistemde ise bu konuda değişikliğe gidildi ve ayrı ayrı mazot ve gübre desteği ibarelerine yer verilmedi. Yeni sistemde bu kalemlerin görülmemesi üzerine ise kısa sürede mazot gübre desteği kalktı yönünde haberler paylaşılmaya başlandı. Pek çok sosyal medya platformunda yer alan bu gelişmeler yaygınlaştığı için de mazot gübre desteği kalktı yönünde genel bir algı oluştu. Peki, mazot gübre desteği kalktı mı? Gerçek ne?

Mazot Gübre Desteği Kalktı mı?

mazot gübre desteği kalkmadı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda mazot gübre desteği kalktı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir durumun bulunmadığına dikkat çekildi. DMM’den yapılan açıklamada, “Desteklerin kaldırıldığına yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası ürünüdür. Kararda mazot ve gübre desteği, “Temel Destek” olarak tanımlanmıştır.” denildi. Bu kapsamda çiftçilere verilecek mazot gübre desteğinin kalkmadığı net bir şekilde ifade edilirken artık bu ödemelerin temel destek kalemi altında toplanacağı ve tek seferde yapılacağı belirtildi.

Mazot Gübre Desteği 2025 Oranları Ne Kadar?

Yeni tabloda çiftçi kayıt sistemine kayıt olan üreticiler için mazot gübre desteği devam edecek. Temel Destek adı altında yapılacak bu ödemelerde mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacak ve desteklenecek. Üstelik yeni sisteminde mazot yüzde 100’lük kısmı gübre maliyetinin ise yüzde 50’lilik kısmının desteklenmesi de mümkün olacak. Ekim yapılacak ürünün o bölgeye has olması ve havzasında yetiştirilmesi halinde çiftçiler gübre ve mazot desteğinin aynı şekilde 2 kat olarak alabilecek. Böylece bu şartları sağlayan çiftçilere mazot maliyetinin yüzde 100’ü gübre maliyetinin ise yüzde 50’si verilecek.