Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı subay alımları için süreç resmi olarak başlatıldı. Muvazzaf subay alımlarının yapılacağı MSB’de yapılan duyuru ile başvuru şartları ve detayları da duyuruldu.

MSB Subay Alımı Son Tarihi 20 Ekim

MSB subay alımı başvurularında son tarihin 20 Ekim 2024 olduğu açıklandı. Bu tarihe kadar görev almak isteyenler için başvurularını bu tarihe kadar yapması gerekiyor. E-devlet ya da personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek adaylar, online olarak tüm süreci tamamlayabilecek. Başvurular sonrasında ise adayların durumu kontrol edilerek alım takvimi doğrultusunda süreç ilerletilecek.

MSB Subay Alım Başvuru Şartları

MSB Subay Alımı Başvuru şartları şöyle;

(1) 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1997 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1, 2 ve 3)’deki (MSÜ K.K.K., MSÜ Dz.K.K. ve MSÜ Hv.K.K.) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2020 – 2024 başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili tablolardaki ve aşağıdaki diğer şartları taşıyanlar,

(5) Tablo (1, 2 ve 3)’deki İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış (2023 ve 2024) ve başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Tablo (1, 2 ve 3)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, (2020 – 2024 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan

baz alınacaktır) hizalarında belirtilen şartları da taşımaları halinde başvurabilecek, ilave olarak Tablo (1, 2 ve 3)’de belirtilen şartlar başlığı altındaki belgelerini “Diğer Bilgi/Belge Ekle” alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(10)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.