Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde Kuran kursundan dönerken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran, ölü olarak bulunmuştu. 19 gün sonra dere bölgesinde gömüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Tüm Türkiye’nin büyük tepki gösterdiği olayla ilgili Kilis’te önemli bir gelişme yaşandı.

Kilis Belediyesi’nden Narin Güran Kararı

Kilis Belediyesi tarafından Barış Mahallesi’ne yapılan bir parka Narin Güran adı verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen “Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin’i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır’dan Kilis’e, Edirne’den Kars’a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Kilis’ten Sonra Nevşehir’den Hamle

Kilis’te yaşanan bu gelişmenin ardından benzer bir hamle de Nevşehir’den geldi. Nevşehir’de Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan bir parka da Narin Güran adı verildi. Melek kanatlı ‘Narin Parkı’ tabelası park girişine asıldı.