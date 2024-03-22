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Öğrenci Servisi İle Kamyon Çarpıştı: 2 Öğrenci Hafif Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.

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Gündoğdu Caddesi’nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A’nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ
Trafik Kazası

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