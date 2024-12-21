İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Özlem Gürses Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.

Özlem Gürses Ne Demişti?

Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.” demişti. Bu sözler nedeniyle TSK’yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirilmişti.