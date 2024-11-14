Dwayne Johnson’ın güvenliği canlandırdığı aksiyon dolu komedi filmi bu hafta sonu sinemalarda izleyiciyle buluştu. Film, ilk hafta sonu 30 ila 35 milyon dolar arası bir gişe hedefliyor.

Red One Gişe Beklentileri Yükseldi

Dwayne Johnson’ın başrolünde yer aldığı Red One, Amazon MGM tarafından bu hafta vizyona giren tek yeni film olarak dikkat çekiyor. Johnson’ın, Noel Baba’nın güvenliğinden sorumlu bir koruma görevlisini canlandırdığı film, aksiyon-komedi türünde ve önceki serilerde olduğu gibi yine bol bol kahkaha vaat ediyor.

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD genelinde 4.032 noktada gösterilen filmin, gişede 30 ila 35 milyon dolar arası bir gelir elde etmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla ülkede gösterim alacak film, yüksek bütçesi ile öne çıkıyor.

Resmi verilere göre Red One filminin maliyeti, 250 milyon dolara ulaştı. Bu nedenle filmin, uzun süre gişede kalması ve maliyetlerini karşılaması bekleniyor.

Uluslararası Gösterimde Güçlü Başlangıç Yaptı

Warner Bros. ile yapılan anlaşma çerçevesinde Red One, uluslararası pazarlarda da vizyona girdi. 75 farklı ülkede 25.195 salonda gösterilen film, açılış haftasında 28 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Uluslararası gişedeki bu performans, filmin küresel çapta ilgi çekeceğini ve beklentileri karşılayabileceğini gösteriyor. Ancak filmin düşük puanlar alması ve olumsuz eleştiriler ile gündemde kalması da bu hedefe ulaşmada ciddi bir handikap olarak değerlendirildi. Film, Rotten Tomatoes’ta %30 gibi düşük bir puan aldı.