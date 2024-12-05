Türkiye’de aile hekimleri için 1 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme sonrasında aile hekimlerinin düzenlemeyi talepleri karşılanmadı. Düzenleme sonrasında 3 günlük grev kararı alan aile hekimler, sendikalar eşliğinde yeni bir grev daha planladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tarafından yapılan açıklamalar ile yeni grev duyurusu da yapıldı. Peki, sağlık ocakları grevde mi? Sağlık ocaklarının grevi ne zamana bitecek?

Bugün Sağlık Ocakları Grevde mi?

Bugün sağlık ocakları grevde. 2 Aralık tarihinde başlayan grev 5 gün sürecek. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamalarda hakların elde edilmesi ve düzenlemenin geri çekilmesi adına grevin devam edeceği ifade edildi. 5 gün iş bırakan aile hekimler, bu süre zarfında hasta kabul etmiyor. TTB açıklamasında ” Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı’na ve kamuoyuna duyuruyoruz.” Denilirken sağlık ocaklarının ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı.

Sağlık Ocakları Ne Zaman Açılacak?

Sağlık Ocakları 9 Aralık Pazartesi günü açılacak ve hasta kabulü yapılacak.