Türkiye’deki futbol kariyerinin ardından YouTube gibi platformlarda spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, özellikle Fenerbahçe eleştirileri ile geçtiğimiz haftalarda çok konuşulmuştu. Bu olayların hemen ardından yapılan silahlı saldırı sonrasında farklı spekülasyonlar gündeme geldi. Son iddialarda ise Serhat Akın’ın yorumculuğu bırakacağı öne sürüldü. Peki, gerçek ne? Serhat Akın yorumculuğu bırakacak mı?

Serhat Akın Yorumculuğu Bırakacak mı?

Serhat Akın’ın yorumculuğu bırakacağına yönelik bilgiler Gazeteci İbrahim Seten tarafından gündeme getirildi. Serhat Akın’ı ziyaret eden Aziz Yıldırım ile olan konuşmaları aktaran İbrahim Seten, Serhat Akın’ın yorumculuğu bırakma kararı aldığını söyledi. Seten konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Serhat Akın yorumculuğu bırakma kararı almış. Bundan sonra yorumculuk yapmayacakmış. Aziz Yıldırım’da ‘Sakın bırakma. Ben hapse düştüm, hapse düştüğüm zaman Fenerbahçe başkanlığını bıraktım mı ki, sen kurşun yedin diye yorumculuğu bırakacaksın. Korkmayacaksın, susmayacaksın aynı şekilde devam edeceksin.’ Diye duygusal bir konuşma yapmış.”