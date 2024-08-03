Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yoğun tartışmalarla yürürlüğe girdi. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bir dizi değişiklik ve ötenazi gibi uygulamaları içeren yasanın hangi sokak hayvanlarını kapsadığı da merak edilmeye başlandı. Özellikle köpekler üzerinden yapılan tartışmalarda kedilerin dahil olup olmadığı, kedilerin toplanıp toplanmayacağı merak ediliyor. Peki, sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu?

Sokak Kedileri Toplatılacak mı?

Sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu konusunda beklenen açıklama geldi ve sokak kedilerinin toplanmayacağı açıklandı. Sokak hayvanları yasası kapsamında sokak kedileri alınmadı. Sadece sokak köpeklerine yönelik yapılan düzenlemelerde kediler için normal bakim prosedürleri devam edecek. Rahatsızlığı bulunan, tedavi edilmesi gereken kediler toplanacak ve tedavi sonrasında aynı yere bırakılacak.

Sokak hayvanları yasası kedileri kapsama da kedi sahipleri için 31 Aralık 2025’e kadarki süre içerisinde dijital kimliklendirme yapılması gerekiyor. Sahipli ve sahipsiz hayvanların tamamen birbirinden ayrılmasını hedefleyen yeni yasa ile evcil hayvanlarını sokaklara bırakan kişiler de tespit edilebilecek.