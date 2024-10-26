Türkiye’de uzun zamandan beri açıklanması beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si üzerinden yapılan hesaplamalarla elde edilen sözlü sınav başarı puanlarının duyurulduğu belirtildi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına giren ve sonuçlarını öğrenmek isteyen tüm öğretmenler için süreç böylece tamamlanmış oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar hangi sayfadan duyuruldu? İşte detaylar.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, e-devlete giriş yaparak sonuçlarını MEB hizmetleri altında yer alan “Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama” hizmet sayfasından öğrenebilecek.

Danıştay’a yansıması nedeniyle açıklanması ertelenen kararlarda, MEB’in başvurusunun reddedilmesiyle birlikte sonuçların açıklanmasındaki engel de ortadan kalkmış oldu. 10 Ağustos’tan beri açıklanması beklenen sonuçlar 26 Ekim itibariyle duyuruldu.

Sonuçlara itirazlar 28 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Atama tercihleri için ise 14 Kasım ile 20 Kasım tarihi öngörülüyor.