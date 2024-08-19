Ağustos 2023’te meydana gelen Süper Mavi Ay yaklaşık 1 yıl sonra yeniden gözlenecek. 19 Ağustos’ta gökyüzüne bakanların görebileceği nadir gök olayı, Süper Ay ile Mavi Ay’ın birleşimi olacak. Bu nedenle Süper Mavi Ay olarak adlandırılan bu özel gökyüzü olayı, gece saatleride gökyüzünde bir şölen yaratacak.

Süper Mavi Ay Ne Zaman Olacak? Türkiye’den Ne Zaman İzlenecek?

Süper Mavi Ay 19 Ağustos 2024’te yaşanacak. Türkiye’den en iyi gözleme saati ise 04.36 olacak. En yüksek tepesine bu saat itibariyle ulaşacak olan Süper Mavi Ay, bu sayede kolayca izlenebilecek. Bu tarihi kaçıranlar için bir sonraki Süper Mavi Ay, Ocak ve Mart 2037 tarihinde yaşanacak. Bu nedenle kaçıranların yıllar boyunca beklemesi gerekecek. Dolunayları 4’te 1’i Süper Ay olarak adlandırılıyor. Yüzde 3’ü ise mavi olarak adlandırılıyor. Süper Mavi Ay ise çok daha nadir görülen bir olay.

Süper Mavi Ay Nedir?

Süper Mavi Ay, Süper Ay ile Mavi Ay’ın birleşimi olan bir gökyüzü olayıdır. Bu ayrı tanımların anlamları ise şöyledir;

Süper Ay: Ay, yörüngesi boyunca Dünya’ya en yakın noktasına (perigee) yaklaştığında ve bu sırada dolunay evresindeyken oluşan bir olaydır. Ay, normalden daha büyük ve parlak görünür.

Ay, yörüngesi boyunca Dünya’ya en yakın noktasına (perigee) yaklaştığında ve bu sırada dolunay evresindeyken oluşan bir olaydır. Ay, normalden daha büyük ve parlak görünür. Mavi Ay: Bir takvim ayı içinde iki dolunay gerçekleştiğinde, bu ikinci dolunaya “Mavi Ay” denir. Bu olay oldukça nadirdir ve yaklaşık her iki buçuk yılda bir gerçekleşir.

Süper Mavi Ay, çoğu kişinin yeni tanıdığı bir durum olduğu için pek çok soru işaretine de sahip. İşte bu gökyüzü olayı hakkında en çok merak edilen 4 soru ve yanıtları…

Süper Mavi Ay Ne Sıklıkla Görülür?

Bu olay oldukça nadirdir ve yaklaşık 10 ila 20 yılda bir gerçekleşir.

Süper Mavi Ay Gerçekten Mavi Mi Görünür?

Hayır, Mavi Ay aslında mavi renkte görünmez. “Mavi Ay” ifadesi, nadir bir olay olduğu için kullanılan bir terimdir.

Süper Mavi Ay’ı İzlemek İçin En İyi Zaman Nedir?

Süper Mavi Ay’ı gözlemlemek için en iyi zaman, dolunayın en yüksek noktasına ulaştığı gece saatleridir. Ay, bu dönemde en parlak ve en büyük görünür.

Süper Mavi Ay’ın Özel Bir Anlamı Var Mı?

Astronomik olarak özel bir anlamı yoktur. Ancak bu olayın nadirliği, gökyüzü gözlemcileri ve astroloji meraklıları için büyük bir ilgi uyandırmaktadır.