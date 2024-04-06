Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Emniyet Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Vali Recep Soytürk, polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı.
Emniyet teşkilatı ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı.
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