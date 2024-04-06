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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Emniyet Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

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Vali Recep Soytürk, polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı.

Emniyet teşkilatı ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ

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