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Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerindeki operasyonlarda 5 gram eroin, 112 uyuşturucu hap, 4 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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