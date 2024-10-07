Türkiye’nin yerli otomobil projesi olarak tanıtımı yapılan TOGG için geçtiğimiz günlerde farklı iddialar gündeme gelmişti. TOGG’un satılacağına yönelik iddialar hakkında geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu başkanı olan Fuat Tosyalı yeni açıklamalarda bulundu. TOGG’un satılacağı ve BYD gibi farklı şirketlerin bünyesine geçeceği iddialarına açık bir şekilde yanıt veren yönetim kurulu başkan, net ifadeler kullandı.

TOGG Satılacak mı?

TOGG’un satılacağına yönelik iddiaları yalanlayan Fuat Tosyalı, TOGG’un satılmayacağını söyledi. Sadece eylül ayında 2.200 adet TOGG satıldığını ve 2024 yılında 17.049 adet satışa ulaşıldığını söyleyen Fuat Tosyalı, TOGG cephesinde her şeyin yolunda gittiğini ve şirket olarak satışın gündemde olmadığını söyledi.

TOGG Büyümesini Sürdürecek

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin satılması yönündeki iddiaların geçerli olmadığını ve TOGG’un yeni yönetim kurulu ile birlikte yeni bir dönem başlatacağını ifade etti. “TOGG’un Çinlilere veya farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek. Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece Eylülde 2.200 araç sattık.” diyerek bu konudaki tartışmalara son noktayı koyan Fuat Tosyalı, bu açıklamaları ile gündem oldu.