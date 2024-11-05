TÜPRAŞ İzmit Rafineri’sinde bugün patlama yaşandı. Son dakika haberi olarak duyurulan gelişme ile birlikte bölgede yükselen dumanlar dikkat çekti. İzmit’teki patlamalar, yakın çevre il ve bölgelerden de duyuldu. Sosyal medyada da geniş bir ses getiren olayla ilgili resmi açıklama geldi. Bu sayede TÜPRAŞ’ta neden patlama yaşandı, TÜPRAŞ’ta terör saldırısı mı oldu soruları da yanıtlarını buldu.

İşte TÜPRAŞ’ta Patlamanın Nedeni

TÜPRAŞ’ta patlamanın nedeni tatbikat olduğu açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılan açıklamalarda tatbikat yapıldığı ve tatbikat sırasında patlamanın yaşandığı ifade edildi. Herhangi bir riskli durumun olmadığı ve kimsenin de yaralanmadığını söyleyen Büyükakın, böylece yüreklere su serpti.

Bölgeye çok sayıda ekip seferber edildi. Olayın gerekçesi araştırılırken Büyükakın “TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok” diyerek ilk açıklamayı yaptı.