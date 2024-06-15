Turkcell, Salla Kazan kampanyası kapsamında Kurban Bayramı’nda müşterilerine toplam 30 milyon GB internet hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’liler, 16-19 Haziran tarihlerindeki bayram dönemine özel kampanya ile Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan’a gelerek bu ek haktan faydalanabilecek ve hediyelerini alabilecek.

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenler App Store veya Google Play’den Turkcell uygulamasını indirerek Kurban Bayramı dönemine özel ek Salla Kazan kampanyasına katılabilecek.