Türkiye, sonbahar aylarına girilmesine rağmen havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ekim ayına girilmesine rağmen yüksek olan sıcaklıklar önümüzdeki günlerde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde Ekim ayı sıcaklıklarda bir milat olacak. 25 Ekim tarihi itibariyle hava sıcaklıklarında tam ters bir dönüş yaşanacak. Bazı bölgelerde sıcaklıklar -11 dereceye kadar düşecek.

Hava Sıcaklıkları 30 Dereceyi Aşıyor

Türkiye’deki hava sıcaklıkları 30 derecenin dahi üzerine çıkmayı başarmış durumda. İstanbul, İzmir gibi bölgelerdeki bu durum Ekim ayının sonlarına doğru değişecek. Bugün gün boyunca yağışın beklendiği büyükşehirlerde hafta içinde de havalar mevsim normallerine doğru dönüş yapacak. Gün içerisindeki en yüksek sıcaklıklar ise 21 derece olacak.

Soğuk Hava Dalgası Türkiye’yi Vuracak

Ekim ayının son haftası itibariyle Avrupa’nın büyük bir bölümünde soğuk hava dalgası etkili olacak. Bu soğuk hava dalgası Türkiye’yi de etkileyecek. Soğuk havanın en çok etkileyeceği bölgeler ise Karadeniz, Doğu bölgeleri olacak. Karadeniz kıyılarında hava 0 ile -8 derece arasında seyredecek. Sıcaklığın en çok düşeceği iller ise Erzincan ve Sivas olacak. Bu bölgelerde havanın -11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Dünya genelindeki hava bültenlerinde ise fırtına uyarısı yapıldı. Tropikal fırtınanın Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde etkili olması bekleniyor.