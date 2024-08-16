Türkiye’de depreme karşı güvence sağlayan zorunlu deprem sigortası için güncel veriler paylaşıldı. Güncel verilere göre Türkiye’de 11,3 milyon evde zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Güncelleme sonrasında sigortası bulunan evlerin oranı yüzde 57’ye çıkarken her 2 evden 1’i sigortalı duruma geldi.

1999 Depremi Sonrasında Zorunlu Deprem Sigortası Hızlandı

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Türkiye’de yaygınlaşması için özel çalışmaların başlatıldığı zorunlu deprem sigortası, önemli bir aşama kaydetti. 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile zorunlu deprem sigortası dönemi de başlamış oldu. DASK’ın güçlenmesi, yenilenmesiyle birlikte daha kapsayıcı hale gelen zorunlu deprem sigortası deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde daha fazla tercih ediliyor. ZDS olarak bilinen zorunlu deprem sigortasında poliçe sayısı 11,3 milyon oldu. Sigortalılık oranı yüzde 57 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgelere Göre Zorunlu Deprem Sigortası

Sigortanın bölgelere göre oranlarında ise ön plana Marmara Bölgesi çıktı. Türkiye’nin konut konusunda en yoğun bölgelerinden birisi olan Marmara Bölgesi, deprem konusunda da en riskli alanlara sahip. Bu nedenle bölgedeki sigortalılık oranı yüzde 64’e çıkmış durumda. Bölgelere göre oranlar ise şöyle;

Marmara Bölgesi – yüzde 64

Ege Bölgesi – yüzde 57

İç Anadolu Bölgesi – yüzde 51

Doğu Anadolu Bölgesi – yüzde 59

Akdeniz Bölgesi – yüzde 54

Güneydoğu Anadolu Bölgesi – yüzde 50

Karadeniz Bölgesi – yüzde 45

ZDS yaptıranlar için şu anda evlerde azami teminat tutarı 1,5 milyon lira oldu.