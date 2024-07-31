İran’da düzenlenen suikast sonrasında yaşamını yitiren Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi tüm dünyada gündem olmuştu. Dünya genelinde ses getiren suikast olayının ardında İsrail temasları olduğu öne çıkarılırken bugün Türkiye’de çok farklı bir gelişme yaşandı. Herkes 31 Temmuz Türkiye’de bugün neden sela okundu sorusunu soruyor.

Bugün Neden Sela Okundu?

Türkiye’de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi nedeniyle sela okundu. Sosyal medyada büyük gündem oluşturan bu durum, tepki kadar destek de gördü. Bazı camilerde okunan selaların sebebi açıklanırken açıklamalarda “Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” denildi. Bazı camilerde bu yönde açıklama yapılmazken bazı camilerin açıklamaları da anlaşılamadığı için gündeme pek çok soru taşındı.