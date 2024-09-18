Lübnan’da Hizbullah militanlarının kullandığı çağrı cihazlarına yapılan saldırı tüm dünyada gündem oldu. Çağrı cihazlarının hacklenmesi sonrasında eş zamanlı patlatılmasıyla binlerce Hizbullah militanı yaralandı. 9 kişinin öldüğü saldırıda 3 bine yakın kişi de yalandı. Bu durum, dünyanın bugüne kadarki en büyük hack ve saldırı olaylarından birisi olduğu belirtilirken tüm cihazların eş zamanlı olarak patlatılması da teknoloji ürünlerindeki riskleri gözler önüne serdi. Peki Türkiye’de çağrı cihazları kullanılıyor mu? Risk var mı? İşte merak edilenler..

Türkiye’de Çağrı Cihazları Kullanılıyor mu?

Konuyla ilgili bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Açıklamalara göre Türkiye’de çağrı cihazları kullanılmıyor. Bu kapsamda Türkiye’de herhangi bir riskin olmadığını söyleyen Bakan Uraloğlu, iletişim için kullanılan cihazların bu tür riskler taşıyabileceğini de ifade etti. mobil haberleşmede takip edilmek istemeyen kuruluş ve örgütlerin çağrı cihazı gibi alternatiflere yöneldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu tür risklerin de ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

“Büyük Bir Olay”

Yaşanan olayı büyük bir olay olarak değerlendiren Uraloğlu, konuyla ilgili “Lübnan ve bir kısmının Suriye’de de olduğu bilgisini alıyoruz. Hizbullah’ın takipten kaçınmak için bunları kullandığına ilişkin tahmine, bilgiye sahibiz. Aynı anda bu kadar cihazın patlatılması, 9 insanın ölmesi, birçok insanın vücudunun zarar görmesi büyük bir olay. ” dedi.

Türkiye’de milli ve yerli çalışmaların bu tür saldırılarda ve güvenlik konularında önemli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, dünyadaki hiçbir ülkenin yüzde 100 yerli bir ürün üretemeyeceğini ancak yazılım gibi kritik konularda Türkiye’nin önemli bir aşama kaydettiğini ifade etti.