Tekirdağ’da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde evlerde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 560 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme çadırı, ısıtma sistemi, aydınlatma sistemi, 2 fan, hava motoru ve 4 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.

Adreslerde bulunan A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z. ile M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.