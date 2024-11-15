Türkiye’nin yerli ve milli projesi olarak duyurulan TOGG için son dönemlerin sıcak gündemlerinden birisi ortaklık oldu. Çinli şirketler ile ortaklık kurulacağı ve böylece daha fazla pazarda TOGG’un yer almasının sağlanacağı belirtilmişti. COP29 zirvesine katılan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

TOGG’da Temiz Üretim Yapılıyor

TOGG’un Gemlik’teki tesislerinde temiz bir üretimin yapıldığını söyleyen Karakaş, sürdürülebilirliği ön planda olan bir şirket hedeflediklerini ve çevreci bir şekilde üretimin yapıldığını söyledi. Sıfır emisyonlu bir araç olarak geliştirilen TOGG’un üretiminde de temiz bir üretim yapıldığının altını çizen Karakaş, yüzde 100 yenilebilir enerjinin kullanıldığını ifade etti. 2 milyar euroya yakın yatırımın yapıldığını da aktaran Karakaş, bu sayede Trugo şarj istasyonlarında da çevreci bir şekilde hizmet verilebildiğini aktardı. Mevcut üretimlerde sipariş verenlerin 3 haftada istediği araca sahip olabildiğini de söyleyen CEO, Çinli şirketlerle ortaklık konusunu açıkladı.

TOGG’a Çinli Ortak mı Geliyor?

Çinli şirketlerle ortaklık konusunu yalanlamayan Gürcan Karakaş, “Her türlü imkanı araştırıyoruz. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklarız” dedi.