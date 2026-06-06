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Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe’ye Geliyor!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adayları arasındaki yarış sürerken, başkan adayı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Eklenme 06.06.2026 - 09:50
Güncellenme 06.06.2026 - 09:52
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İddiaya göre başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile görüşerek 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Haberde, milli futbolcunun bu teklife olumlu yaklaştığı ve Safi’nin başkan seçilmesi halinde transfer görüşmelerinin resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

YILLIK 9 MİLYON EURO

Daha önce Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşma sağlandığını açıklayan Safi’nin, son olarak Inter forması giyen milli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İddialara göre transferin gerçekleşmesi halinde Çalhanoğlu’nun yıllık 9 milyon euro maaş alması bekleniyor. Ayrıca oyuncunun kulübü Inter Milan ile sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle bonservis bedelinin de netleştiği ifade edildi.

KULÜPLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberde, İtalyan ekibinin 32 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bonservis talep edebileceği öne sürüldü. Safi’nin başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe’nin transfer için Inter ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği iddia edildi.

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