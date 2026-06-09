İŞKUR 894 Bin İşçi Alımı: İşte En Çok Aranan Meslekler!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) , yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

, yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederken, bu verileri kamuoyuyla paylaştı. İŞKUR'un verilerine göre, 589 bin 894 kişinin işe yerleştiği bu dönemde, 232 bin 381'i kadın, 176 bin 761'i genç, 19 bin 847'si engelli ve 112 bin 265'i üniversite mezunu olarak kaydedildi.

İş kollarında, en fazla alım yapılan sektör imalat olurken, en çok açık iş ilanları beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı gibi mesleklerde yoğunlaştı.

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) iş arayan çok sayıdaki vatandaşların iş bulma umudu olmaya devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İŞKUR’un ilk 5 aylık istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu kapsamda yılın ilk 5 aylık döneminde 590 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiği öğrenilirken, 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1.4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildi.

900 BİNE YAKIN AÇIK İŞ İLANI

Ayrıca İŞKUR’un 894 bin 137 açık iş ilanının olduğu belirlendi. İŞKUR verilerine göre yılın ilk 5 ayında işe yerleşen 589 bin 894 kişinin 232 bin 381’inin kadın, 176 bin 761’inin genç, 19 bin 847’sinin engelli ve 112 bin 265’inin üniversite mezunu olduğu öğrenildi.

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İmalat sektörü en fazla işe yerleştirme alanında zirveye yerleşirken, mesleklere göre ise turizm ve otelcilik personeli, özel güvenlik görevlisi mesleklerinde en çok alım yapıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra en çok açığın olduğu iş kolları da belli oldu. Bu kapsamda 15 bin 486 kişiyle beden işçisi birinci sırada yer alırken, 2 bin 938 kişiyle temizlik görevlisi ikinci sırada yerini aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN İŞ KOLLARI

Bunları 2 bin 824 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 226 kişiyle garson, 1.770 kişiyle satış danışmanı, 1.421 ile kasiyer, 1.326 ile makineci, 998 ile konfeksiyon işçisi, 999 ile paketleme işçisi, 805 ile mutfak görevlisi, 766 ile şoför, 917 ile ön muhasebeci ve 717 ile bulaşıkçı takip etti.