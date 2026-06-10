HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı: 14 Hakim ve Savcı Adayının Görev Yerleri Açıklandı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) , 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan ad çekme işlemi sonucunda adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını Resmi Gazete 'de yayımladı.

, 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan ad çekme işlemi sonucunda adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını 'de yayımladı. Atama listesinde toplamda 14 adayın görev yerleri belirlenmiş olup, bu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 'nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

'nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildi. Atanan adaylar arasında Harun Akçılgın, Semih Arslan ve Muhammed Tayyip Aydın gibi isimler yer almakta ve görev yerleri farklı yargı çevrelerinde belirlenmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atamalarına ilişkin kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Kurul tarafından 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işlemi sonucunda hazırlanan ve 1223 sayılı kararla yürürlüğe giren atama listesinde 14 adayın görev yerleri duyuruldu.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında yapılan atamalarla birlikte hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının mesleki görev yapacakları yargı çevreleri kesinleşti.

Ataması Yapılan Hakim ve Savcı Adayları

HSK tarafından yayımlanan kura kararnamesine göre görev yerleri belirlenen adaylar şöyle:

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Sıra Görev Ayrımı Sicil No Adı Soyadı Atandığı Yer 1 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300323 Harun Akçılgın Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı 2 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300401 Semih Arslan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 3 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300435 Muhammed Tayyip Aydın Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı 4 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300607 Mert Çetin Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı 5 Hakim Adayı 300940 Furkan Katırcı Bahçesaray Hakimliği 6 Cumhuriyet Savcısı Adayı 301002 Musa Kubilay Kınacı Şiran Cumhuriyet Savcılığı 7 Cumhuriyet Savcısı Adayı 301349 Mahir Tuncel Başkale Cumhuriyet Savcılığı 8 Hakim Adayı 324899 Gülizar Akgündüz Hatay Hakimliği 9 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324900 Samet Bayraktar Aybastı Cumhuriyet Savcılığı 10 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324901 Bedirhan Çakır Alucra Cumhuriyet Savcılığı 11 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324902 Tuğçe Dinç Hınıs Cumhuriyet Savcılığı 12 Hakim Adayı 324903 Abdullah Özkur Gölhisar Hakimliği 13 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324904 Emre Pınar Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı 14 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324905 Serhat Sunca Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK atama kararnamesi ile birlikte adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının ilk görev yerleri resmiyet kazandı. Atamalar, HSK tarafından gerçekleştirilen kura sürecinin ardından yürürlüğe girdi.