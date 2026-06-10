HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı: 14 Hakim ve Savcı Adayının Görev Yerleri Açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atamalarına ilişkin kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Kurul tarafından 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işlemi sonucunda hazırlanan ve 1223 sayılı kararla yürürlüğe giren atama listesinde 14 adayın görev yerleri duyuruldu.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında yapılan atamalarla birlikte hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının mesleki görev yapacakları yargı çevreleri kesinleşti.
Ataması Yapılan Hakim ve Savcı Adayları
HSK tarafından yayımlanan kura kararnamesine göre görev yerleri belirlenen adaylar şöyle:
|Sıra
|Görev Ayrımı
|Sicil No
|Adı Soyadı
|Atandığı Yer
|1
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|300323
|Harun Akçılgın
|Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı
|2
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|300401
|Semih Arslan
|İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
|3
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|300435
|Muhammed Tayyip Aydın
|Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
|4
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|300607
|Mert Çetin
|Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
|5
|Hakim Adayı
|300940
|Furkan Katırcı
|Bahçesaray Hakimliği
|6
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|301002
|Musa Kubilay Kınacı
|Şiran Cumhuriyet Savcılığı
|7
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|301349
|Mahir Tuncel
|Başkale Cumhuriyet Savcılığı
|8
|Hakim Adayı
|324899
|Gülizar Akgündüz
|Hatay Hakimliği
|9
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|324900
|Samet Bayraktar
|Aybastı Cumhuriyet Savcılığı
|10
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|324901
|Bedirhan Çakır
|Alucra Cumhuriyet Savcılığı
|11
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|324902
|Tuğçe Dinç
|Hınıs Cumhuriyet Savcılığı
|12
|Hakim Adayı
|324903
|Abdullah Özkur
|Gölhisar Hakimliği
|13
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|324904
|Emre Pınar
|Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
|14
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|324905
|Serhat Sunca
|Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
Resmi Gazete’de yayımlanan HSK atama kararnamesi ile birlikte adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının ilk görev yerleri resmiyet kazandı. Atamalar, HSK tarafından gerçekleştirilen kura sürecinin ardından yürürlüğe girdi.