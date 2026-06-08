Haziran Ayı Faizsiz Kredi Kampanyaları 2026: 100 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi Desteği!

Bankalar, daha fazla müşteri çekmek amacıyla faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kampanyaları düzenliyor. Yeni müşterilere özel hazırlanan kampanyalarda faizsiz ihtiyaç kredileri ile taksitli nakit avans seçenekleri birlikte sunulurken, bazı bankalar 100 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlıyor.

Bu kapsamda Garanti BBVA, yeni müşterilerine 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunarken, taksitli nakit avans imkânı da veriyor. İş Bankası ise yeni müşterilerine 25 bin lira faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin lira ek hesap limiti olmak üzere toplam 55 bin liralık faizsiz finansman paketi sunuyor.

VADE SAYISI 12 AYA KADAR ÇIKIYOR

Edinilen bilgilere göre, QNB’nin toplam 85 bin liraya kadar faizsiz kredi ve nakit avans desteği verdiği öğrenilirken, bazı bankalarda bu tutarın 100 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Bankalar, söz konusu kampanyalar aracılığıyla yeni müşterileri bünyelerine çekmeyi hedefliyor.

Öte yandan faizsiz kredi tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, vadeler ise genellikle 3 ay ile 12 ay arasında değişiyor. Bazı bankalarda ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans birlikte sunulurken, bazı bankalar yalnızca faizsiz kredi desteği veriyor.

UZMANLARDAN UYARI

Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, ilgili bankaların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru yapabiliyor.

Uzmanlar, bankaların faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avans kampanyalarının önümüzdeki günlerde güncellenebileceğini ve sunulan tutarların daha da artırılabileceğini değerlendiriyor.