Manifest üyesi Hilal Yelekçi’nin DJ Agah Uz ile sevgili olduğu iddia ediliyor

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Manifest’in üyesi Hilal Yelekçi ile ilgili magazin gündemine girecek bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, 25 yaşındaki güzel şarkıcının, 36 yaşındaki DJ ve girişimci Agah Uz ile bir süredir sevgili olduğu belirtildi. İddiaların sosyal medyada yayılması sonrası ikili arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu.

Hilal Yelekçi ile DJ Agah Uz sevgili mi oldu?

Ekranların yükselen isimlerinden birisi olan Hilal Yelekçi’nin, gönlünü elektronik müzik dünyasının tanınan simalarından 36 yaşındaki DJ Agah Uz’a kaptırdığı iddia edildi. Bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan ikilinin, beraber vakit geçirdiği bir ana ait olduğu öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada infial yarattı.

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Hilal Yelekçi ile Agah Uz arasındaki 11 yaş fark, bazı kullanıcılar tarafından “Aralarında jenerasyon farkı var, 11 yaş az bir süre değil” gibi eleştirilere sebep olurken bazı kullanıcılar ise “İkisi de reşit ve yetişkin insanlar, yaş farkı aşklarına engel değil” gibi yorumlarla çifte destek verdi.

Agah Uz kimdir?

Hilal Yelekçi ile adı anılan Agah Uz, 1990 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitiren Uz, eğitim hayatı sonrasında kreatif sektör ve elektronik müzik sektöründeki çalışmalar yapmaya başladı.

Dijital iletişim ve kreatif projeler geliştiren Uz, ‘’Now Happens’’ adlı bir kurumu kurarak farklı girişimlere katıldı. Gastronomi alanında ise ‘’Tamamen Organik Tost’’ projesini başlatan Uz, sonrasında çeşitli bağımsız oluşumlar üzerinden çalışmalar yürüttü.

Elektronik müzik sahnesindeki DJ kimliğiyle dikkat çeken Agah Uz, FG 93.7 ve Lounge 96 gibi radyo platformlarında da yer aldı.

Müzik ve girişimcilik haricinde siyaset alanında da varlığını gösteren Agah Uz, 2024 yerel seçimlerinde Beyoğlu’na bağlı Müeyyedzade Mahallesi için muhtar adayı olmuş ancak kazanamamıştı.

Son dönemde Manifest müzik grubu üyelerinden Hilal Yelekçi ile birlikte olduğu iddia edilen Agah Uz, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yelekçi’den de bu iddiaları doğrulayan bir paylaşım veya açıklama gelmedi.