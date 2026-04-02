iOS 18 Yüklü Tüm iPhone’lara Önemli Bir Güncelleme Gönderildi!

Teknoloji devi Apple iOS 18 yüklü iPhone’lara acil bir güncelleme geldi. DarkSword olarak tanınan yeni güvenlik açığı zincirinin giderek yaygınlaştığı zamanda yeni iOS 18.7.7 sürümü geldi. Apple, kullanıcıları korumak için yeni gelişmeler duyurmaya devam ediyor.

Apple tarafından muhtemelen DarkSword açığına ilişkin bir düzeltme içeren yeni iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 sürümü paylaşıldı. Önceki güncelleme iPhone XS ve XR modelleri ile sınırlıydı; şimdi ise diğer iPhone’lar için de indirilebilir hale geldi.

Tüm Cihazlara iOS 18.7.7 Yollandı

Apple tarafından kullanıcılarını DarkSword’dan korumak adına iOS 18’in yeni sürümleri paylaşıldıı ancak bu güncellemeler sadece iOS 26 yüklenemeyen iPhone modellerine gönderildi. iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 şeklinde gelen güncelleme; iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve iPad (7. nesil) için yollandı.

Desteklenmesi durumunda iOS 26’ya güncellenmeyen iPhone’lar da mevcut. Bu cihazlar DarkSword güvenlik açığına maruz kalıyor çünkü tüm iPhone’lar için yayınlanan son iOS 18 güncellemesi Aralık’ta paylaşıldı ve iOS 18.7.3 sürüm numarasını taşıyor. iOS 18 güncellemesi (iOS 26’yı destekleyip desteklemediği önemli değil) hâlâ iOS 18 çalıştıran tüm iPhone’lar için bu güncelleme indirilebilir. Apple, otomatik güncellemenin açık olduğu cihazlara otomatik yükleme yapılacağını da duyurdu.

DarkSword, hacker gruplarınca Suudi Arabistan, Malezya, Ukrayna ve Türkiye’de yaşayan kişilerin iPhone’larına sızmak için kullanıldı. Diğer taraftar açık kaynak kod deposu GitHub’da da paylaşıldı; bu da erişimi daha kolay hale getirdi.