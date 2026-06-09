HaberX
Anasayfa/Genel/Önder Aksakal Kimdir, Nereli?

Önder Aksakal Kimdir, Nereli?

Son zamanlarda Özgür Özel'in DSP ile temas kurduğu haberlerinin dolaşıma girmesinin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Önder Aksakal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oluşturan
Eklenme 09.06.2026 - 14:54
Haberi PAYLAŞ

1960’da Antalya’da dünyaya gelen Mehmet Önder Aksakal, ilk öğrenimini 4. sınıfa kadar Karacasu, Geyre köyünde, 5. sınıfı ise Aydın Gazi Paşa İlkokulu’nda, ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulu’nda Liseyi ise Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı.

1976’da Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlayan Aksakal, Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. 1999, 2002 ve 2011 genel seçimlerinde DSP Aydın milletvekili adayı olan Önder Aksakal, 2015 seçimlerinde İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı oldu. 

2003-2004 yılları arasında DSP Aydın İl Başkanlığı görevini yapan Aksakal, 25 Temmuz 2004’te gerçekleştirilen 6. olağan büyük kurultayda parti meclisine seçildi. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olağan kurultaylarda bu görevine devam etti. Aksakal 17 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda Masum Türker’in genel başkan seçilmesinden sonra sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi.

Haber Devam Ediyor
KPSS Başvuru Tarihi Ortaöğretim: KPSS Son Başvuru Tarihi!
Genel
KPSS Başvuru Tarihi Ortaöğretim: KPSS Son Başvuru Tarihi!
Memur olmak isteyen milyonlarca aday 2026 yılı KPSS sınav ve başvuru takvimini merak ediyor. Peki, orta öğretim KPSS başvuru tarihi ve son başvuru tarihleri ne zaman?
Haziran 2026 Faizsiz Togg Kredi Kampanyası!
Genel
Haziran 2026 Faizsiz Togg Kredi Kampanyası!
Togg, Haziran 2026'da T10X ve T10F modelleri için bireysel ve kurumsal alıcılara yönelik yeni finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında bazı versiyonlarda 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunulurken, daha yüksek tutarlarda 36 ve 48 aya uzanan faizli ödeme seçenekleri de masaya konuluyor.

6 Haziran 2010’da gerçekleştirilen 8. olağan kurultayın ardından oluşturulan başkanlık kurulunda tekrar genel başkan yardımcısı olan Aksakal, aynı zamanda örgüt kurulu başkanlığına da atandı. 13 Aralık 2015’te gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda 637 kayıtlı delegeden 357’sinin oy kullandığı üçüncü tur oylamada Aksakal 247 oy alarak Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 6. genel başkanı oldu.

Aksakal halen bu görevine devam etmektedir.

İlginizi Çekebilir

Genel

12. Yargı Paketi 2026: Yargıda Yeni Dönem Başlıyor!

1 saat önce
Genel

Tanju Özcan CHP’den İhraç Edilecek mi?

19 saat önce
Genel

İŞKUR Personel Alımı 2026: İŞKUR İUP Başvurusu Nasıl Yapılır?

22 saat önce
Genel

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik Oldu! Aykut Çelik Kimdir?

1 gün önce
Genel

2026 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü 2026

1 gün önce
Genel

Cumartesi ve Pazar Günleri Kuvvetli Sağanak Yağış Etkili Olacak

1 gün önce