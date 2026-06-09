Önder Aksakal Kimdir, Nereli?

1960’da Antalya’da dünyaya gelen Mehmet Önder Aksakal, ilk öğrenimini 4. sınıfa kadar Karacasu, Geyre köyünde, 5. sınıfı ise Aydın Gazi Paşa İlkokulu’nda, ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulu’nda Liseyi ise Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı.

1976’da Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlayan Aksakal, Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. 1999, 2002 ve 2011 genel seçimlerinde DSP Aydın milletvekili adayı olan Önder Aksakal, 2015 seçimlerinde İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı oldu.

2003-2004 yılları arasında DSP Aydın İl Başkanlığı görevini yapan Aksakal, 25 Temmuz 2004’te gerçekleştirilen 6. olağan büyük kurultayda parti meclisine seçildi. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olağan kurultaylarda bu görevine devam etti. Aksakal 17 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda Masum Türker’in genel başkan seçilmesinden sonra sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi.

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6 Haziran 2010’da gerçekleştirilen 8. olağan kurultayın ardından oluşturulan başkanlık kurulunda tekrar genel başkan yardımcısı olan Aksakal, aynı zamanda örgüt kurulu başkanlığına da atandı. 13 Aralık 2015’te gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda 637 kayıtlı delegeden 357’sinin oy kullandığı üçüncü tur oylamada Aksakal 247 oy alarak Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 6. genel başkanı oldu.

Aksakal halen bu görevine devam etmektedir.