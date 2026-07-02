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İsmail Saymaz’dan Tolgahan Erdoğan iddiası: Operasyon bilgisini sızdırıp para istedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP’ye yönelik soruşturmalarda tanık olarak ifade veren Tolgahan Erdoğan hakkında dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı.

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Eklenme 02.07.2026 - 14:00
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Saymaz, Turgut Koç’un etkin pişmanlık beyanları, WhatsApp yazışmaları ve MASAK raporlarına dayandırdığı yazısında para trafiği ve operasyon bilgisi sızdırma iddiasını kaleme aldı.

Tolgahan Erdoğan hakkında yeni iddia

CHP’ye yönelik soruşturmalarda verdiği ifadelerle kamuoyunda bilinen Tolgahan Erdoğan, bu kez İsmail Saymaz’ın gündeme getirdiği iddialarla tartışmaların odağına yerleşti.

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Saymaz, Halk TV’deki köşe yazısında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren iş insanı Turgut Koç’un beyanlarına ve dosyada yer aldığı belirtilen bazı yazışmalara dikkat çekti.

Yazıda, Erdoğan’ın bazı operasyon bilgilerini önceden bildiği, bu bilgileri para karşılığında paylaştığı ve sosyal medya paylaşımları üzerinden bazı kişilerden para talep ettiği öne sürüldü.

Turgut Koç’un ifadesi gündeme geldi

Saymaz’ın aktardığına göre mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakın olduğu belirtilen Turgut Koç, 12 Mayıs’ta “fuhuş” iddiasıyla tutuklandı.

Koç’un şoförü Gökhan Cumali’nin de cezaevine gönderildiği, iki ismin daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Koç’un bu süreçte verdiği ifadelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve bazı CHP’li isimlerle ilgili iddialarda bulunduğu aktarıldı.

MASAK raporu ve WhatsApp yazışmaları iddiası

Saymaz’ın yazısında en dikkat çeken bölüm, Turgut Koç ile Tolgahan Erdoğan arasında olduğu öne sürülen para trafiği ve yazışmalar oldu.

İddiaya göre, silinip daha sonra geri getirildiği belirtilen WhatsApp yazışmalarında Koç ile Erdoğan arasındaki görüşmeler yer aldı. MASAK raporunda ise Koç’un Erdoğan’a 2023-2026 yılları arasında toplam 576 bin TL gönderdiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

Koç’un ifadesinde, Erdoğan’ın kendisine gözaltına alınacağını önceden söylediği ve bu bilgi karşılığında para talep ettiği iddiası da dosyanın en çarpıcı başlıklarından biri olarak öne çıktı.

“Operasyon bilgisini nasıl öğrendi?” sorusu

Saymaz, yazısında Erdoğan’ın operasyon bilgilerine nasıl ulaştığının araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca bu bilgilerin başka kişilere de para karşılığı sızdırılıp sızdırılmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yazıda, sosyal medya üzerinden bazı paylaşımların yapıldığı, ardından bu paylaşımların kaldırılması karşılığında para istendiği iddiası da yer aldı.

Bu nedenle Saymaz, konunun yalnızca tek bir para trafiğiyle sınırlı kalmayabileceğini belirterek “sosyal medya borsası” ifadesiyle yeni mağdurlar olup olmadığının araştırılması gerektiğini yazdı.

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