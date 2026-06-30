Murat Ongun kimdir?

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Türkiye’nin yakın dönem siyasi iletişimi noktasında en popüler isimlerinden birisidir. Medya düzeninde adı en çok öne çıkanlar arasında gösterilmektedir. Murat Ongun 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Giresun’da tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde başarıyla bitirmiştir.

Gazetecilikten siyasi iletişime uzanan kariyeri

Meslek hayatına 1996 yılında Show Haber’de başlamıştır. Ankara muhabiri olarak ilk olarak haber dünyasındaki yerini almıştır. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekerek İstanbul’a alınmıştır. Kariyeri boyunca Star TV, ATV ve Habertürk TV gibi popüler haber kanallarında görevini ifa etmiştir. Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında muhabirlik kariyerine devam etmiştir.

Sunuculuk ve üst düzey idarecilik görevlerini üstlenmiştir. Medya etiği ve haber dinamikleri üzerine edindiği tecrübeleri kitap haline getirmiştir. Medyanın İç Savaşı ve Karanlık Hikaye adlı eserleri bulunmaktadır.

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Murat Ongun’un kariyerindeki kırılma noktası ise Ekrem İmamoğlu olarak gösterilebilir. 2014 yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu’nun yanında uzun yıllar yer almıştır. Basın danışmanlığını üstlenmiştir.2019 yılındaki tarihi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin ardından kendisine yeni görevlendirme yapılmıştır.

İBB Sözcülüğü makamına getirilmiş ve bu görevle kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmiştir. Sözcülük makamı daha sonraki süreçte kaldırılmıştır. İBB Başkanı Danışmanlığı ve Kültür A.Ş. bünyesinde önemli roller kendisine verilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Murat Ongun kurumsal iletişim, kriz yönetimi ve modern siyaset dili konularında oldukça başarılıdır. Türkiye’deki en deneyimli profesyoneller arasında kabul edilmektedir.