Yunanistan Dışişleri bakanı kimdir? Georgios Gerapetritis kariyeri ve hayatı, Georgios Gerapetritis Hakan Fidan’a ne dedi?

Yunanistan diplomasisinin en önemli isimlerinden birisi olan Giorgos Gerapetritis (Yorgo Gerapetritis) Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır. Ülkenin dış politikasını şekillendiren en önemli figürlerden biridir. Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi (Yeni Demokrasi) hükümetinde yer almaktadır. Gerapetritis akademik ve bürokratik geçmişiyle dikkat çekmektedir.

Akademiden devletin zirvesine uzanan özgeçmiş

26 Haziran 1967 tarihinde Kerpe (Karpathos) adasında dünyaya gelmiştir. Giorgos Gerapetritis hukuk alanında uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Hukuk alanında önemli bir akademisyendir. Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Edinburgh Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini Oxford Üniversitesi’nden almıştır.

Türk Yunan ilişkilerinde diyalog dönemi ve diplomasi trafiği

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Giorgos Gerapetritis’in Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye ilişkileri her zaman en önemli konu olmuştur. Ege ve Doğu Akdeniz’deki kronik sorunların çözümü noktasında atılımları olmuştur. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) gibi konularda diğer bakanlara göre daha pozitif bir tutum sergilemiştir.

Georgios Gerapetritis Hakan Fidan’a ne dedi?

Yunanistan basınında yer alan son haberler Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Emekli Büyükelçi George Aifantis’in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Aifantis, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamalarda iki ülkeyi de yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bazı taleplerde bulunduğunu iddia etti.

“Bakanımız Hakan Fidan’a yalvardı, aciz durumdayız.”

Mavi Vatan Yasası’nın ertelenmesi konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanının Hakan Fidan’dan talepte bulunduğunu söyledi. Aifantis tarafından ortaya atılan iddia ile alakalı iki ülkeden de şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.