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Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin tarihi belli oldu

CHP'nin başına geçen mutlak tutulan ekibinin ardından Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarına başlarken, partinin kuruluş tarihi belli oldu.

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Eklenme 30.06.2026 - 17:47
Güncellenme 30.06.2026 - 18:02
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CHP’de mahkeme kararıyla değişen yönetim ve Özgür Özel’in yerine Genel Başkan olarak yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurmaya yönelik çalışmalarına hız verirken, yeni partinin kuruluş tarihi belli oldu.

YENİ PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?

Edinilen bilgilere göre yeni partinin kuruluş tarihi için 20 Temmuz ve 24 Temmuz tarihlerinin belirlendiği ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan’ın da bu tarihi doğruladığı belirtildi.

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, konuya ilişkin olarak paylaştığı yazısında yeni partinin tarihinin 20 Temmuz veya 24 Temmuz olduğunu ifade ederken, “Partinin kuruluşu konusunda iki tarih belirlendi. Türkiye’nin emperyalizme karşı mücadelesinin ve CHP’nin simge iki tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlangıç günü olan 20 Temmuz veya 1923 Lozan Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz” ifadelerine yer verdi.  

YENİ PARTİNİN ADI NE OLACAK? 

Sarıkaya, partinin adına yönelik olarak yaptığı açıklamada, “İçinde ‘özgürlük’ kelimesinin geçmesi muhtemel bir parti adı gelecek hafta netleşecek” dedi.  

NEDEN O TARİHLER BELİRLENDİ? 

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan ise, Sarıkaya’nın sorularına cevap verirken şu ifadeleri kullandı:  

“Evet, sözünü ettiğiniz o iki tarihi belirledik. Türkiye’nin emperyalizme karşı mücadelesinin en önemli simgesinin olması belirlediğimiz tarihlerin sebebidir” ifadelerini kullandı.  

CHP’DE KURULTAY SÜRESİ DOLUYOR MU? 

Tezcan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:  

“26 Temmuz Pazar günü CHP’nin kurultay yapması konusunda zorunlu olan 6 yıllık sürenin dolması ise zorlayıcı sebep oldu. Bu tarihin ardından CHP’nin seçime girme yeterliliğini kaybettiği konusunda Erdoğan’ın eline güçlü bir koz verilmiş olur.  

Kurultayını 6 yıl içinde yapmadığı için CHP’nin seçime girme hakkını kaybettiği hükmedilebilir. Bu nedenle butlan yönetimi bu tarihten önce kurultay kararı almaması halinde süreç sona ermiş olacak.” 

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