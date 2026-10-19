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İstanbul’da sel felaketi nedeniyle 2 bin 500 kişiye 10’ar bin TL ödeme: Vali Gül duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinden etkilenen 2 bin 500 kişiye 10'ar bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

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Eklenme 19.10.2026 - 13:33

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınlarının neden olduğu hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, sel felaketinden mağdur olan 2 bin 500 kişiye 10’ar bin TL ödeme yapılacağı belirtildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunurken, sel felaketinde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp bir vatandaşın bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Gül, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

2 BİN 500 KİŞİYE 10’AR BİN TL

Vali Gül, zararların karşılanması için ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını vurgularken daha önce zarar gören 5 bin 200 kişiye 10’ar bin lira yardım yapıldığını belirtti. Gül, bugün de yaklaşık 2 bin 500 kişiye 10’ar bin lira daha ödeneceğini açıkladı.

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TARIMSAL HASAR 60 MİLYON TL

Sel ve su baskınlarının tarım alanlarında zarara neden olduğuna yönelik açıklama yapan Vali Gül, tarımsal hasarın yaklaşık 60 milyon lira olarak hesaplandığını kaydetti. Gül, küçükbaş hayvanlar ve seralar başta olmak üzere tarımsal zararların belirlendiğini belirterek ödemelerin başladığını ve hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

MAĞDUR VATANDAŞLARA DESTEK

Ayrıca konut, dükkân ve iş yerlerinde meydana gelen zararların karşılanmasına ilişkin ödemelerin de bugün başlayacağını vurgulayan Vali Gül, hasar tespitlerinin ardından mağdur vatandaşlara destek verileceğini söyledi.

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