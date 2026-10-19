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SGK hizmet dökümünde geçersiz hizmet riski: Emeklilikten önce kayıtları kontrol edin

Emeklilik başvurusu öncesinde SGK hizmet dökümündeki prim günlerini, çakışan sigortalılık kayıtlarını ve varsa Bağ-Kur borçlarını kontrol etmek, emeklilik şartlarının doğru değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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Eklenme 19.10.2026 - 11:11

Emeklilik başvurusu yapacak kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümünde yer alan prim günlerini ve sigortalılık kayıtlarını dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor.

KAYITLARIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETMEK GEREKİYOR

Sonradan geçersiz olduğu tespit edilen hizmetler, emeklilik için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını etkilerken, yalnızca ekrandaki toplam prim gününe güvenmek yerine kayıtların doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor.

EMEKLİLİK STATÜSÜNE GÖRE PRİM GÜNÜ ŞARTLARI

Emeklilik koşulları ilk sigortalılık tarihine ve sigortalılık statüsüne göre farklılık gösterirken, EYT kapsamında 4/A statüsünden normal emeklilikte prim koşulu, sigortalılık başlangıcına göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişebiliyor. 4/B kapsamında ise genel şartlarda kadınlar için 7 bin 200, erkekler için 9 bin prim günü aranırken, özel durumlarda farklı şartlar geçerli olabiliyor.

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30 GÜNLÜK HİZMET GEÇERSİZ SAYILABİLİYOR

Örneğin, emeklilik için 5 bin 975 geçerli prim gününe ihtiyacı olan birinin kayıtlarında 6 bin gün görünse de 30 günlük hizmetin geçersiz sayılması durumunda toplam gün sayısı 5 bin 970’e düşebiliyor. Bu nedenle diğer emeklilik şartları sağlansa bile prim koşulu eksik kalabiliyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNE DİKKAT

e-Devlet’ten alınabilen SGK tescil ve hizmet dökümünde aynı döneme ilişkin farklı işyerlerinden yapılan bildirimlerin ve 4/A ile 4/B kapsamındaki çakışmaların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Aynı ayda 30 günü aşan bildirimler, emekliliğe esas prim gününü otomatik olarak artırmıyor.

BU HARFLERİ KONTROL EDİN

Hizmet dökümünde görülebilen K (kontrollü), Ş (şüpheli) ve S (sahte) işyeri işaretlerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu harflerin olması, tek başına her hizmetin kesin olarak geçersiz olduğu anlamına gelmezken, incelemenin sonucu büyük önem taşıyor. Fiilî çalışmaya dayanmayan sigortalılık kayıtlarının geçersiz sayılması ise emeklilik şartlarını etkileyebiliyor.

YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN PRİM VE BORÇ ŞARTI

Öte yandan, 4/B kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için prim ve borç şartlarının sağlanması gerekiyor. Başvuru öncesinde borçların ve ödeme kayıtlarının incelenmesi, muhtemel gecikmelerin önlenmesini sağlayabilir.

EMEKLİ MAAŞI KESİLEBİLİYOR

Emekli aylığının bağlanmasının ardından bazı hizmetlerin geçersiz olduğunun tespit edilmesi hâlinde aylığın kesilmesi veya yersiz ödemelerin iadesinin istenmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Geri ödeme şartları, ilgili mevzuata ve olayın özelliklerine göre farklılık gösteriyor.

SİGORTA KAYITLARININ KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR

Bu nedenle emeklilik dilekçesi verilmeden önce prim günlerinin, sigorta kayıtlarının ve varsa borçların SGK üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Tereddüt edilen durumlarda SGK’dan yazılı bilgi talep edilmesi, emeklilik koşullarının doğru değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

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