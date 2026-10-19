19 Ekim 2026 il il fındık fiyatları

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Yeni haftanın ilk işlem gününde güncel fındık fiyatları vatandaşlar ve üreticiler tarafından araştırılıyor.

YAĞLI FINDIKTA EN YÜKSEK FİYAT GİRESUN’DA

Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun başta olmak üzere farklı şehir ve bölgelerde yağlı, Levant ve sivri fındık fiyatlarında farklılık yaşanırken, yağlı fındıkta en yüksek fiyatın Giresun Merkez’de 192,75 lira olduğu görüldü.

19 EKİM 2026 YAĞLI FINDIK FİYATLARI

Yağlı fındıkta Giresun Merkez’i 174,25 lira ile Ordu Merkez, 172 lira ile Trabzon ve Samsun Merkez izledi.

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19 EKİM 2026 LEVANT FINDIK FİYATLARI

Levant fındık fiyatlarında Giresun Merkez 176,25 lira ile listenin ilk sırasında yer alırken, Trabzon ve Ordu Merkez’de fiyatlar 169,75 lira, Samsun Merkez’de ise 169,50 lira oldu.

19 EKİM 2026 SİVRİ FINDIK FİYATLARI

Sivri fındık fiyatlarında ise iller arasında farklılık yaşanırken, Giresun Merkez’de kilogram fiyatı 167,75 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca Trabzon Merkez’de 165 lira, Samsun Merkez’de 164,75 lira ve Ordu Merkez’de 163,25 lira olarak kayıtlara geçti.

19 EKIM 2026 DİĞER İLLERDE FINDIK FİYATLARI

Öte yandan; Gümüşhane, Tokat, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de de güncel fındık fiyatları belli oldu.

Buna göre, yağlı fındık fiyatı Gümüşhane’de 151 lira, Tokat’ta 163,25 lira, Sinop’ta 154,50 lira ve Kastamonu’da 159,25 lira seviyesinde yer aldı.

FİYATLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Fındık fiyatlarının en düşük olduğu iller ve fiyatlar da belli oldu. Yağlı fındık fiyatı Bartın’da 132,50 lira, Zonguldak Merkez’de 122,50 lira ve Bolu’da 127,50 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca Düzce Merkez’de 137,50 lira, Sakarya Merkez’de 141,50 lira ve Kocaeli Merkez’de 129 lira olarak kaydedildi.

Fiyatların fındığın türüne ve işlem yapılan bölgeye göre farklılık gösterebileceği unutulmaması gerekiyor. Üreticilerin satış öncesinde güncel fiyatları ve kendi bölgelerindeki alım şartlarını incelemesi büyük önem arz ediyor.