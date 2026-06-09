KPSS Başvuru Tarihi Ortaöğretim: KPSS Son Başvuru Tarihi!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanmıştır; lisans başvuruları 1-13 Temmuz, ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos, ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacaktır.

sınav ve başvuru tarihleri, tarafından açıklanmıştır; lisans başvuruları 1-13 Temmuz, ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos, ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacaktır. KPSS lisans sınavı 6 Eylül, ön lisans sınavı 4 Ekim, ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de yapılacak; sonuçlar sırasıyla 7 Ekim, 10 Ekim ve 19 Kasım'da açıklanacaktır.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (AİS) resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

2026 yılı ÖSYM takviminin netleşmesiyle beraber 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihi de açıklandı. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim lisans ve ön lisans başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS lisans süreci temmuz ayında başvuruların başlamasıyla beraber başlayacak. Bu kapsamda 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları için 1-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacak. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için 22-23 Temmuz’da geç başvuru işlemleri yapılabilecek. 2026 KPSS lisans ise 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. Alan bilgisi oturumları da 12-13 Eylül’de yapılacak ve sonuçlar 7 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Ön lisans mezunu memur adaylarının gireceği KPSS ön lisans sınavı için ise başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte başvuru yapamayan adaylar 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2026 KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 10 Ekim’de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Öte yandan, ortaöğretim eğitimine devam edip mezun olabilecek durumdaki adaylar ve mezun adayları için geçerli olan KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.

Buna göre adaylar 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde başvurularını yapabilecek. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar 15-16 Eylül tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilecek. 2026 KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim’de gerçekleştirilecek ve sonuçlar 19 Kasım’da açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi (AİS) resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI