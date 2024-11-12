Türkiye’de dün itibariyle yeni bir dizi daha yayın hayatına başladı. Kanal D’de ekranlara gelen Uzak Şehir iddialı tanıtımları ile dikkat çekerken reyting sonuçlarında da yer buldu. Güçlü yapımların yer aldığı Pazartesi akşamlarının yeni yarışmacısı olacak Uzak Şehir, ilk günden önemli bir adım attı.

Midyat’ta çekimleri yapılan dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli oyuncular rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla birlikte ekrnaların iddialı dizileri arasında yer alması beklenen dizi, dün ilk sınavını verdi.

İşte 11 Kasım Reyting Sonuçlarında Uzak Şehir Detayı!

11 Kasım reyting sonuçları total listede ilk sırada Kızıl Goncalar yer aldı. Geçtiğimiz sezondan beri en çok izlenen dizilerden birisi olan Kızıl Goncalar, yeni rakibine rağmen ilk sırada yer almaya devam etti. Ancak iddialı dizi Uzak Şehir listeye ikinci sıradan giriş yaptı ve iddialı olacağını böylece gösterdi.

Dün ilk 10’a giren yapımlar ise şöyle;