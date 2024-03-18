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Buena Vista All Stars 21 Haziran’da Konser Verecek

Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

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Buena Vista All Stars konseri, 21 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Buena Vista Social Club’ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve solisti Ibrahim Ferrer’in oğlu Ibrahim Ferrer Jr., “Havana’da Bir Gece Gösterisi”ni sahneleyecek.

Havanalı genç piyano virtüözü Dayramir Gonzalez, Küba müziğinin adanın sınırlarını çoktan aştığını gösteren büyüleyici ses Elizabeth Meza ve genç yetenek Liz Ferrer de gösteride sahne alacak.

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Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Buena Vista All Stars’ın müzik repertuvarında “Chan Chan”, “Dos Gardenias”, “El cuarto de Tula”, “Candela”, “Carretero”, “Siboney”, “Silencio”, “Donde Estabas Tú”, “Boquinene”, “Cienfuegos”, “Arrullo de Palma” ve “Murmullo” gibi popüler eserler yer alıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Buena Vista All Stars

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