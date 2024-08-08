Rap müzik yorumcusu Ceza yeni imajı ile sosyal medyayı salladı. Bir dergi için çekim anlaşması yapan ve objektifler karşısına geçen Ceza yeni imajı ile gündem olurken pek çok takipçisi ve seveni, yeni imajını beğenmedi. Çekimler öncesinde imaj değişikliğine giden Ceza’nın eski hali daha çok sevildi.

Proje Sonrasında Ceza Yeni İmajıyla Görüntülendi

Proje ile Türkiye’de herkes tarafından destek gören Ceza yeni imajı ile aynı etkiyi yaratmadı. Ceza’nın son hali sosyal medyada sık sık paylaşıldı desenli gömleği, kafasına aynı desenden bir örtüsü bulunan sanatçı bu tarzıyla sevenlerinden tam not almayı başaramadı. Olumsuz yorumlar yapılan yeni haline yönelik sanatçıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

İşte Ceza’nın o imajı;