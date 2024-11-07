Galatasaray’a transfer olmasıyla birlikte Türkiye’nin yakın takip ettiği çiftler arasında yer alan Mauro Icardi ile Wanda Nara için son yıllarda ihanet, aldatma gibi pek çok farklı iddialar konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan videolar sonrasında ise Wanda Nara’nın farklı bir kişi ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Bu videolar ile birlikte Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanması gündeme taşındı. Peki, Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanacak mı? Son durum ne?

Mauro Icardi ile Wanda Nara Boşanacak mı?

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanacak. Yaz aylarında Wanda Nara’nın boşanmak istediği ancak Mauro Icardi’nin eşini ikna ettiği öğrenilirken Wanda Nara, uzak kaldığı dönemlerde ilişkiden koptu. L-Gante ile daha önceden video çeken Wanda Nara’nın yeniden video ile gündeme gelmesi ve yakın temasta bulunması ilişkinin kanıtı oldu.

Yaşanan bu olayların ardından ise Mauro Icardi’nin boşanma kararı aldığı ve işlemlere başlayacağı öğrenildi. Üstelik Mauro Icardi’nin çocukları için DNA testi yaptırmak istediği de gündeme taşındı. Ünlü futbolcu, sosyal medyada da Wanda Nara’yı takip etmeyi bıraktı. Boşanma davasının ne zaman açılacağı, çiftin hangi şartlar altında boşanacağı merak ediliyor.