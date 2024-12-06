Projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündem olan isimlerinden Serenay Sarıkaya, bir derginin 300. sayısına özel objektif karşısına geçti. Projeden karelerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında ise Serenay Sarıkaya’nın hayranları dahi fotoğraflara tepki gösterdi. Elinde çay bardağı, farklı kıyafet ve makyajıyla poz veren Serenay Sarıkaya’nın bu pozları anlaşılamadı.

Her Hareketi Konuşuluyor

Mert Demir ile aşk yaşamaya başlayan ve sosyal medyadaki her fotoğrafıyla gündem olmayı başaran Serenay Sarıkaya bu sefer beklentileri boşa çıkardı. Ünlü dergi ile anlaşma sağlayan Serenay Sarıkaya’nın pozları sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın pozları beğenilmedi. İşte tepki çeken o fotoğraflar…