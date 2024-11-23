Türkiye’de izlenme rekorları kıran Survivor için yeni dönem hazırlıkları başladı. All Star olarak takım kuracak ünlülere karşı gönüllülerin mücadelesinin aktarılacağı Survivor’ın yeni sezonunda kimlerin yeni sezonda olacağı merak ediliyordu. Pek çok ismin geçtiği yarışma için ilk isim belli oldu.

İşte Survivor’a Katılacak İlk Kadın Yarışmacı

Gözlerin eski yarışmacılara çevrildiği dönemde pek çok isim çeşitli gerekçeler ile yeni dönemde olmayacağını söylemişti. Ancak önceki sezonlarda yarışmaya katılan Berna Canbeldek konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yaptı.

Survivor’a katılacağını duyuran ünlü isim, yeni dönemin ilk kadın yarışmacısı olarak kaydedildi. Yaptığı duyuru sonrasında destekçilerini sevindiren ünlü isim yarışmanın öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor.