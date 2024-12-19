Survivor’ın dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi olan Sahra Işık geçtiğimiz günlerde Survivor 2025 iddiaları ile gündeme gelmişti. Ancak ünlü ismim kabe ziyareti sırasında elinde ultrason fotoğrafıyla görülmesi Survivor iddialarının gerçek olmadığını ortaya koydu. Survivor’a katılmayacak olan Sahra talihsiz bir kaza geçirdi. Trafik kazası geçiren ünlü ismin durumu kısa sürede gündeme oldu.

Sahra Işık Kazayı Sosyal Medyadan Duyurdu

Trafik kazası geçirdiğini söyleyen Sahra Işık’ın kaza sonrasında hastanede tedavi altına alındığını öğrenilirken yarışmacının sosyal medyadan yaptığı açıklama sevenlerini üzdü. Sevenlerinden dua isteyen ve bebeğine bir şey olmamasını dileyen Sahra Işık pek çok ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajı aldı.

Sahra Işık yaptığı paylaşımda “Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun.”dedi