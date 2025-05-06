Sydney Sweeney, 2025 Met Gala Görünümünde Kim Novak’tan İlham Aldı

Sydney Sweeney, 2025 Met Gala’sında dikkatleri üzerine çekti. Siyah boncuk işlemeli Miu Miu bir elbise giyen oyuncu, bu yılın teması “Superfine: Tailoring Black Style”a uygun bir görünüm sergiledi. Elbisesindeki altın broş, zarif bir detay oluştururken, saçlarını düşük bir topuz yaparak alnına bukleler yerleştirdi.

Sweeney, kırmızı halıda yaptığı açıklamada, bu görünümünün 1967 yapımı The Legend of Lylah Clare filmindeki Kim Novak’tan ilham aldığını belirtti. Ayrıca, Novak’ı canlandıracağı Scandalous filmine dair de ipuçları verdi.

Daha önceki yıllarda da Met Gala’ya katılan Sweeney, 2025’teki görünümüyle bir kez daha şıklığını ortaya koydu. Bu yılki katılımı, eski nişanlısı Jonathan Davino ile yaşadığı ayrılığın ardından geldi