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Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu, TÜFE Yüzde 32,61’e Çıktı

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilerle birlikte fiyat artışlarının güncel seyri netleşti. Peki mayıs ayında enflasyon ne kadar oldu? İşte açıklanan rakamlar ve detaylar...

Eklenme 05.06.2026 - 10:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kaydedildi.

Mayıs verileriyle birlikte yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin enflasyon görünümü de netleşmiş oldu. Nisan ayında aylık yüzde 4,18 olan enflasyon artışı, mayısta daha sınırlı bir seviyede gerçekleşirken yıllık enflasyon oranı yüzde 32,37’den yüzde 32,61’e yükseldi.

İlk beş ayın enflasyon tablosu belli oldu

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk beş ayında aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • Ocak 2026: Aylık %4,84 | Yıllık %30,65
  • Şubat 2026: Aylık %2,96 | Yıllık %31,53
  • Mart 2026: Aylık %1,94 | Yıllık %30,84
  • Nisan 2026: Aylık %4,18 | Yıllık %32,37
  • Mayıs 2026: Aylık %1,71 | Yıllık %32,61

Veriler, yılın ilk yarısına yaklaşılırken enflasyonun yıllık bazda yüzde 30 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Enflasyon verileri maaş zamları açısından önem taşıyor

Mayıs ayı enflasyon rakamları, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş artışlarının hesaplanmasında belirleyici göstergeler arasında yer alıyor. Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından yılın ilk altı aylık enflasyon farkı netleşecek.

ENAG ve İTO verileri de açıklandı

Mayıs ayına ilişkin enflasyon hesaplamalarını paylaşan diğer kurumların verileri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 2,16, yıllık enflasyonu ise yüzde 53,13 olarak hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı İstanbul Perakende Fiyat Endeksi verilerine göre ise mayıs ayında aylık fiyat artışı yüzde 1,53, yıllık artış oranı yüzde 36,77 oldu.

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