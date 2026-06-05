TÜİK Bugün Açıklayacak! Mayıs Enflasyonu Ne Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mayıs 2026 enflasyon verileri için piyasalarda beklenti sürüyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında değerlendirilen aylık ve yıllık enflasyon rakamlarının bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Veriler hem memur ve emekli maaş zam hesaplamaları hem de kira artış oranları açısından kritik önemde bulunuyor.

Ekonomistlerin Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi

Ekonomistlerin katılımıyla yapılan beklenti anketlerine göre Mayıs ayında TÜFE’nin aylık bazda ortalama yüzde 1,65 artacağı tahmin ediliyor. Bu oran, önceki aya göre enflasyonda yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Yıllık enflasyonun ise sınırlı bir yükselişle yüzde 32 seviyeleri civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Nisan Ayında Enflasyon Yüzde 4,18 Olmuştu

Bir önceki ay olan Nisan 2026 döneminde enflasyon aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak açıklanmıştı. Bu veri, yılın ilk yarısındaki fiyatlama eğilimlerine ilişkin önemli bir gösterge olmuştu.

Enflasyon Verisi Maaş ve Kira Hesaplarını Etkileyecek

Açıklanacak Mayıs verisi, yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkını belirginleştirecek. Bu kapsamda memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı hesaplamalarında kritik bir aşama daha geride kalmış olacak.

Ayrıca TÜFE verileri, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranları üzerinde de doğrudan etkili olacak.