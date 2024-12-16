Televizyon dünyasındaki rekabet devam ediyor. Yeni haftaya girilmesi ile birlikte dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başlıyor. 16 Aralık pazartesi günü yayınlanacak diziler ile birlikte dizilerdeki heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki bugün hangi diziler var? Hangi diziler ekranlara gelecek? İşte Pazartesi günü dizilerinden merak edilenler
İşte 16 Aralık Pazartesi Yayınlanacak Diziler
Pazartesi günü yayınlanacak dizilerde iddialı dizilerin yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan diziler de bulunuyor. Ekranların yeni dizilerinden bir tanesi olan Uzak Şehir bu akşam yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında yer alacak.
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Kızıl Goncalar ise aynı saatinde Now TV ekranlarında yer alacak. İddialı dizide son bölümlerde gelişen olaylar, izleyenlerin beklentisini arttırmıştı. Bu bakımdan yeni bölümde Meryem ile Levent arasındaki ilişkinin nasıl devam edeceği merak ediliyor.
Bu akşam Show TV’de yeni bir dizi yer almıyor. Atv’de ise yabancı sinema olarak Çıkış Yok adlı film yayınlanacak. TRT’de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi ekranlara gelecek. Star TV’de ise yerli dizi ve ardından film yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek dizilerde Uzak Şehir ile Kızıl Goncalar arasında nasıl bir rekabetin olacağı ise merak ediliyor. Diğer pek çok kanal Kızıl Goncalar’ın yakaladığı popülerlik nedeniyle pazartesi akşamları için iddialı yapımlar ile anlaşma aşamasında. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda pazartesi gecesindeki rekabet çok daha zorlu hale getirilecek.
İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi Yayın Akışı Bilgisi
Kanal D Yayın Akışı
07:00 – Afili Aşk
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:15 – Yaprak Dökümü
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:00 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15 – Annem Ankara-Tekrar
Show Tv Yayın Akışı
08:00 – Bu Sabah
10:00 -Sandık Kokusu
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Deha Tekrar
00:15 – Bahar-Tekrar
Now Yayın Akışı
07.30 – İlk Bakış
08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 – Şakir Paşa Ailesi
13.30 – En Hamarat Benim
16.30 – Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 – Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
ATV Yayın Akışı
08: 00 – Kahvaltı Haberleri
10: 00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 – atv Gün Ortası
14: 00 -Sen Anlat Karadeniz
16: 00 – Esra Erol’da
19: 00 – atv Ana Haber
20: 00 – Çıkış Yok / Yabancı Sinema
22: 00 – Holding – 2.Bölüm
TRT Yayın Akışı
10.30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.55 – Masumlar Apartmanı
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 – Gönül Dağı
Star Yayın Akışı
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – En Güzel Bölüm
16:15 – Sen Ağlama İstanbul
19:00 – Star Haber
20:00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema
21:50 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 -Erkenci Kuş
TV8 Yayın Akışı
06:00 -Dizi
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Aramızda Kalmasın
11:00 – MasterChef Türkiye
12:45 – İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 – İlkay Buharalı’yla Gerçekler