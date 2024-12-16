Televizyon dünyasındaki rekabet devam ediyor. Yeni haftaya girilmesi ile birlikte dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başlıyor. 16 Aralık pazartesi günü yayınlanacak diziler ile birlikte dizilerdeki heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki bugün hangi diziler var? Hangi diziler ekranlara gelecek? İşte Pazartesi günü dizilerinden merak edilenler

İşte 16 Aralık Pazartesi Yayınlanacak Diziler

Pazartesi günü yayınlanacak dizilerde iddialı dizilerin yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan diziler de bulunuyor. Ekranların yeni dizilerinden bir tanesi olan Uzak Şehir bu akşam yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında yer alacak.

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Kızıl Goncalar ise aynı saatinde Now TV ekranlarında yer alacak. İddialı dizide son bölümlerde gelişen olaylar, izleyenlerin beklentisini arttırmıştı. Bu bakımdan yeni bölümde Meryem ile Levent arasındaki ilişkinin nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Bu akşam Show TV’de yeni bir dizi yer almıyor. Atv’de ise yabancı sinema olarak Çıkış Yok adlı film yayınlanacak. TRT’de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi ekranlara gelecek. Star TV’de ise yerli dizi ve ardından film yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek dizilerde Uzak Şehir ile Kızıl Goncalar arasında nasıl bir rekabetin olacağı ise merak ediliyor. Diğer pek çok kanal Kızıl Goncalar’ın yakaladığı popülerlik nedeniyle pazartesi akşamları için iddialı yapımlar ile anlaşma aşamasında. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda pazartesi gecesindeki rekabet çok daha zorlu hale getirilecek.

İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi Yayın Akışı Bilgisi

Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Afili Aşk

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:15 – Yaprak Dökümü

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:00 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir-Yeni Bölüm

00:15 – Annem Ankara-Tekrar

Show Tv Yayın Akışı

08:00 – Bu Sabah

10:00 -Sandık Kokusu

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Deha Tekrar

00:15 – Bahar-Tekrar

Now Yayın Akışı

07.30 – İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Şakir Paşa Ailesi

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 – Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

ATV Yayın Akışı

08: 00 – Kahvaltı Haberleri

10: 00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 – atv Gün Ortası

14: 00 -Sen Anlat Karadeniz

16: 00 – Esra Erol’da

19: 00 – atv Ana Haber

20: 00 – Çıkış Yok / Yabancı Sinema

22: 00 – Holding – 2.Bölüm

TRT Yayın Akışı

10.30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.55 – Masumlar Apartmanı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 – Gönül Dağı

Star Yayın Akışı

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – En Güzel Bölüm

16:15 – Sen Ağlama İstanbul

19:00 – Star Haber

20:00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema

21:50 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30 -Erkenci Kuş

TV8 Yayın Akışı

06:00 -Dizi

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Aramızda Kalmasın

11:00 – MasterChef Türkiye

12:45 – İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 – İlkay Buharalı’yla Gerçekler