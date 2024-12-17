Haftanın her günü farklı diziler ekranlara gelirken bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Salı günü yayınlanan diziler kapsamında bugün birbirinden iddialı dizi ekranlarda yer alacak.

17 Aralık Bu Akşam Yayınlanacak Diziler

17 Aralık itibari ile günün en çok dikkat çeken dizilerinden bir tanesi Bahar olacak. Show TV’de yayınlanan ve Demet Evgar’ın başrolde yer aldığı dizi, yayınlandığı günlerde yüksek izlenme oranlarına ulaşarak gün birincisi oluyor. Bu akşamın da en iddialı dizilerinden bir tanesi Bahar olacak.

Diğer bir dizi ise Star TV’de ekranlara gelecek. Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. ATV’de Bir Gece Masalı, Kanal D’de Uzak Şehir tekrar bölümü, Now TV’de ise Şakirpaşa Ailesi ekranlarda olacak. TV8’de Masterchef final heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

İşte 17 Aralık Kanal Yayın Akışları

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir-Tekrar

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

Star TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

Show TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Sandık Kokusu

NOW Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın