Haftanın her günü farklı diziler ekranlara gelirken bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Salı günü yayınlanan diziler kapsamında bugün birbirinden iddialı dizi ekranlarda yer alacak.
17 Aralık Bu Akşam Yayınlanacak Diziler
17 Aralık itibari ile günün en çok dikkat çeken dizilerinden bir tanesi Bahar olacak. Show TV’de yayınlanan ve Demet Evgar’ın başrolde yer aldığı dizi, yayınlandığı günlerde yüksek izlenme oranlarına ulaşarak gün birincisi oluyor. Bu akşamın da en iddialı dizilerinden bir tanesi Bahar olacak.
Diğer bir dizi ise Star TV’de ekranlara gelecek. Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. ATV’de Bir Gece Masalı, Kanal D’de Uzak Şehir tekrar bölümü, Now TV’de ise Şakirpaşa Ailesi ekranlarda olacak. TV8’de Masterchef final heyecanı kaldığı yerden devam edecek.
İşte 17 Aralık Kanal Yayın Akışları
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Tekrar
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
Star TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
Show TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
NOW Yayın Akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın