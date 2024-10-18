Türkiye’de Perşembe akşamları ekranlara gelen yapımlar için beklenen reyting sonuçları açıklandı. Yeni dizilerle eski dizilerin kıyasıya yarıştığı dün gece zirvede yer almayı başaran yapım belli oldu.

İşte 17 Ekim Reyting Sonuçları

Her gün kapsamlı araştırmalar ile 3 farklı kulvarda açıklanan reyting sonuçlarında en çok önemsenen total sonuçlar. Dün akşamın kazanan yapımı ise Hudutsuz Sevda oldu. Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri Perşembe akşamlarının kazanan yapımı olsa da dün akşam dengeler değişti. Üstelik 2 yapımı oldukça yakından takip eden Siyah Kalp de zirveyi zorlayacağının sinyallerini verdi. İşte dün akşamki reyting sonuçları;

Hudutsuz Sevda – Now İnci Taneleri – Kanal D Siyah Kalp – Show TV Hudutsuz Sevda Özet – Now Masterchef Türkiye – TV8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now Esra Erol’da – ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV ATV Ana Haber – ATV İnci Taneleri Özet – Kanal D

AB sıralamasında İnci Taneleri ve Masterchef Türkiye ilk sıralarda yer alırken hudutsuz Sevda kendine 4. sırada yer bulabildi. ABC sonuçlarında ise ilk sırada İnci Taneleri ikinci sırada ise Hudutsuz Sevda yer aldı.